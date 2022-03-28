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Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині: на місце прямує хімлабораторія (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза Новина оновлена 28 березня 2022, 22:34
Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза

Після удару на території нафтобази спалахнула пожежа.

На 33-й день війни в Україні російські окупанти вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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"Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія", — повідомив він.

Тим часом у мережі з'явилися відеокадри наслідків удару по нафтобазі у Рівненській області. На місці виникла сильна пожежа.

Нагадаємо, що окупанти у Рівненській області 14 березня ракетним ударом пошкодили телевізійну вежу. А 21 березня російські військові завдали двох ракетних ударів по загальновійськовому полігону на Рівненщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 20 березня Київ зазнав масивних обстрілів, де було знищено один з ТРЦ у Подільському районі. Внаслідок агресії росіян загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Крім того, у Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.

Теги:
#Україна #Росія #Рівненська область #Війна #Ракета #Нафтобаза
Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза
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Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині: на місце прямує хімлабораторія (відео)
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Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза
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