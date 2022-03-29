У Маріуполі поранено одного з відомих друзів Кадирова

Геремєєв тепер "300-ий".

У Маріуполі внаслідок невдалого штурму порожнього згорілого будинку отримав поранення "кадирівець" руслан геремєєв. Російського бойовика вважають організатором вбивства відомого опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомив полк "Азов" у Telegram-каналі.

Руслан Гєрємєєв - вбивця російського опозиціонера Бориса Нємцова - отримав поранення у Маріуполі

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та взяв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тікток-воїнів, врятувавши їм життя і здоров’я", — йдеться у повідомленні українських військових.

Крім того, полк "Азов" опублікував відео, на якому "кадирівці" разом з русланом геремєєвим штурмують покинуту будівлю у Маріуполі.

Кадирівці на відео штурмуюють пустий будинок у Маріуполі

"Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", — резюмували військові.

Нагадаємо, що ймовірний вбивця російського опозиційного політика Бориса Нємцова, "кадировець" руслан геремєєв був помічений на одному з нових пропагандистських відео, знятих у напівзруйнованому росією Маріуполі. Найманець нібито керує цілим підрозділом армії кадирова, воюючи проти українських захисників.

Глава Чечні рамзан кадиров називає геремєєва своїм "братом". Відомо, що він є родичем російського сенатора Сулеймана Геремєєва.

Рамзан Кадиров та Руслан Геремєєв

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще відомо про улюбленця кадирова — руслана геремєєва.