Гучне звільнення: знято з посади голову ДП "Антонов"

76-річний Сергій Бичков більше не обіймає посаду генерального директора ДП "Антонов"

У вівторок, 29 березня, державний концерн "Укроборонпром" усунув 76-річного Сергія Бичкова з посади генерального директора державного підприємства "Антонов", що входить до складу концерну.

Про це йдеться на офіційному сайті "Укроборонпрому".

Підставою для усунення, як йдеться у повідомленні, стало службове розслідування, зокрема перевірки окремих фактів, оприлюднених у ЗМІ. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

Раніше командир екіпажу Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що літак "Мрія" у Гостомелі не врятували через бездіяльність керівництва ДП "Антонов".

Командир екіпажу Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов

Нагадаємо, що наприкінці лютого російські загарбники, намагаючись захопити аеропорт Гостомель, здійснили обстріл ангару, в якому знаходився найбільший український вантажний літак АН-225 "Мрія". Відомо, що "Мрія" не вилітала із Гостомелю від 5 лютого. Пізніше стало відомо, що "Мрії" більше немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще один літак такої категорії є у недобудованому стані. Щоб його довести до готовності, необхідно вкласти від 700 млн до 1 млрд доларів США.