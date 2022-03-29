З’явилася перша чітка умова зустрічі Зеленського та путіна

Зустріч глав України та росії можлива, але за певних умов

Глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський після переговорів у Туреччині, які пройшли 29 березня в Стамбулі, назвав чітку умову, за якою буде можлива зустріч глав держав України та рф Володимира Зеленського та володимира путіна.

Про це повідомляє УП.

"Рішення, за яким зустріч глав держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ. Тим більше, що в момент парафування та розгляду деталей договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей" — заявив Мединський.

Також радник голови ВП Михайло Подоляк зазначив, що на особистій зустрічі Зеленського та путіна також можливе розв'язання питань про майбутнє тимчасово окупованого Донбасу. Полодяк наголосив, що питання, яке стосується ОРДЛО, буде винесене в окремий пункт мирного договору, який промовлятиметься вже в рамках переговорів між президентами України та Росії.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати переговорів у Стамбулі, торкнувшись теми Криму, а Давид Арахамія зазначив, що Україна бачить Туреччину як одну із гарантій безпеки. Також Арахамія окремо наголосив, що сьогодні сторони нічого не підписують, а доносять до російської сторони позицію України.

Також зазначимо, що після переговорів російська сторона провела свій брифінг, де заявила про "суттєве скорочення військової активності на Чернігівському та Київському напрямках".