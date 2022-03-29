Підсумки переговорів із росією: Подоляк озвучив сенсацію про долю Криму

Варто зазначити, що внаслідок переговорів жодних угод підписано не було.

Представник української делегації на переговорах з росією радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив перші результати нових переговорів, які відбулися 29 березня в Стамбулі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Михайло Подоляк зазначив, що для України головне, щоб держава спілкувалася зі своїм народом, тому виконання будь-яких рішень буде лише після певної процедури, а саме референдуму, і лише потім має пройти їхня ратифікація парламентами країн-гарантів.

Також радник голови ОП додав, що всі питання щодо Криму — це окремий пункт договору. Протягом 15 років з Росією проводитимуться переговори щодо півострова, проте протягом цього часу не повинно бути жодних військових дій на території України. Те саме стосується і питань про ОРДЛО.

"Це теж окремий пункт" — наголосив Подоляк.

Своєю чергою представник української делегації Давид Арахамія зазначив, що Україна бачить Туреччину як одну із гарантій безпеки. Також Арахамія окремо наголосив, що сьогодні сторони нічого не підписують, а доносять до російської сторони позицію України.

Нагадаємо, що попередній раунд переговорного процесу проходив у досить незвичайному форматі — перемовники спілкувалися за допомогою онлайн-конференції, через що у делегацій виникли труднощі.