У Канаді всерйоз заговорили про безвіз з Україною

За кордоном хочуть допомогти українцям, які біжать від злісного російського режиму

У Канаді пропонують запровадити безвізовий режим для громадян України. Таке рішення підтримав своїм голосуванням Федеральний парламент країни для підтримки тих біженців, які вирішать вибрати Канаду у якості тимчасового місця проживання через російсько-українську війну.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані звіту Постійного комітету парламенту Канади.

Відомо, що депутати підтримали скасування віз для українців, а також пропонують якнайшвидше видавати електронний дозвіл, що дозволяє українцям подорожувати до Канади.

Крім цього, парламент також наголосив на необхідності підтримки українців та громадян інших країн, які постраждали через розв’язану російською федерацією війну. На їхню думку, кривавий диктатор Володимир Путін порушив вторгненням в Україні міжнародне право.

Щоб на кордонах Канади не було бюрократичних проблем, депутати рекомендують провести збільшення персоналу, який допомагатиме у прийомі мігрантів.

Зазначимо, деякі труднощі з перетином кордону українцями під час війни спостерігалися в Ізраїлі. Частина чиновників навіть рознесла це як скасування безвізу між країнами. Проте ізраїльська влада запевнила: подібних рішень вони не погоджували, лише додали одну процедуру, яка, до того ж, важлива і для самих українських громадян.