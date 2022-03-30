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Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом

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Артем Калінін Артем Калінін
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Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом Новина оновлена 30 березня 2022, 19:40

Президенти обговорили переговори та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський 30 березня, 35-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну провів годинну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Тим часом Білий дім повідомляє, що Байден у телефонній розмові із Зеленським заявив, що США планують надати Україні пряму бюджетну допомогу на 500 мільйонів доларів.

Доповнюється…

Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
Україна
Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
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