Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом

Президенти обговорили переговори та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський 30 березня, 35-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну провів годинну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Тим часом Білий дім повідомляє, що Байден у телефонній розмові із Зеленським заявив, що США планують надати Україні пряму бюджетну допомогу на 500 мільйонів доларів.

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