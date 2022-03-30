Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
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Президенти обговорили переговори та ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський 30 березня, 35-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну провів годинну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".
Тим часом Білий дім повідомляє, що Байден у телефонній розмові із Зеленським заявив, що США планують надати Україні пряму бюджетну допомогу на 500 мільйонів доларів.
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