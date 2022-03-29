Зеленський звернувся до Данії: запропонував взяти шефство над українським містом

Злочини росіян в Україні переходять всі межі цинізму.

Президент України Володимир Зеленський на 34-й день воєнного вторгнення російських окупантів виступив у парламенті Данії, яка дозволила своїм добровольцям воювати за нашу країну. Глава держави розповів про злочини росіян, зруйновані міста, заклади освіти, лікарні, меморіали та інші об'єкти та запропонував взяти шефство над українським містом.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на трансляцію звернення.

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За словами українського президента, російські окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого не залишилося, блокують гуманітарні вантажі та доводять міста, Маріуполь зокрема, до тотальної катастрофи.

"У Маріуполі люди топили сніг для води. Гуманітарні вантажі у місто блокують. 90% міста зруйновано. Росіяни цілеспрямовано підривають укриття. Це злочин проти людства. Люди, які ухвалюють рішення в Росії думають, що їм це зійде з рук", — наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим Зеленський запропонував Данії взяти шефство над одним з українських регіонів. Як приклад він навів Миколаїв, де 29 березня у будівлю ОДА прилетіла ворожа ракета та вбила 7 людей. А таких ракет, за словами президента України, окупанти випускають по 40 за добу.

Глава держави зазначив, що санкції проти Кремля треба посилювати на постійній основі — відмовлятися від нафти, закривати порти. І така позиція має бути у всіх країн ЄС.

"Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешта. Я вдячний Данії за принциповість. Російська агресія є аргументом, щоб прискорювати зелену трансформацію Європи. Потрібно відмовитися від російських енергоресурсів, бо завдяки їм Росія може просувати свої дії", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський закликав позбавити росію основного джерела доходів.