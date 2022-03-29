Рус

Зеленський звернувся до Данії: запропонував взяти шефство над українським містом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
391
Зеленський закликав Данію ще більше посилити санкції проти росії Новина оновлена 29 березня 2022, 15:42
Зеленський закликав Данію ще більше посилити санкції проти росії

Злочини росіян в Україні переходять всі межі цинізму.

Президент України Володимир Зеленський на 34-й день воєнного вторгнення російських окупантів виступив у парламенті Данії, яка дозволила своїм добровольцям воювати за нашу країну. Глава держави розповів про злочини росіян, зруйновані міста, заклади освіти, лікарні, меморіали та інші об'єкти та запропонував взяти шефство над українським містом.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на трансляцію звернення.

Останні новини про війну читайте у нашому Telegram

За словами українського президента, російські окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого не залишилося, блокують гуманітарні вантажі та доводять міста, Маріуполь зокрема, до тотальної катастрофи.

"У Маріуполі люди топили сніг для води. Гуманітарні вантажі у місто блокують. 90% міста зруйновано. Росіяни цілеспрямовано підривають укриття. Це злочин проти людства. Люди, які ухвалюють рішення в Росії думають, що їм це зійде з рук", — наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим Зеленський запропонував Данії взяти шефство над одним з українських регіонів. Як приклад він навів Миколаїв, де 29 березня у будівлю ОДА прилетіла ворожа ракета та вбила 7 людей. А таких ракет, за словами президента України, окупанти випускають по 40 за добу.

Глава держави зазначив, що санкції проти Кремля треба посилювати на постійній основі — відмовлятися від нафти, закривати порти. І така позиція має бути у всіх країн ЄС.

"Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешта. Я вдячний Данії за принциповість. Російська агресія є аргументом, щоб прискорювати зелену трансформацію Європи. Потрібно відмовитися від російських енергоресурсів, бо завдяки їм Росія може просувати свої дії", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський закликав позбавити росію основного джерела доходів.

Теги:
#Україна #Росія #Данія #Війна #Виступ #Володимир Зеленський
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Політика
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Категорія
російські переговорники
росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом
Дата публікації
Категорія
Звалилося одразу дев’ять поверхів будівлі
Ракетний удар по Миколаївській ОДА вбив сім людей, і під завалами ще чутно голоси (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Помічник кривавого диктатора Володимир Мединський
У путіна відповіли, як ставляться до плану України вступити до ЄС
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 29 березня
Війна - день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва