Зеленський закликав позбавити росію основного джерела доходів: подробиці

В ОПУ слідкуватимуть за ефективністю введених проти росії санкцій

Для України важливо, щоб введені проти росії санкції були дієвими, а тому вона наполягатиме на нафтовому ембарго країни-агресора.

Про це розповів президент нашої країни Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 28 березня.

Він зазначив, що в деяких країнах замислюються про запровадження нафтового ембарго у разі, якщо росія застосує в Україні хімічну зброю.

"А хіба все те, що російські військові робили до цього не заслуговує на нафтове ембарго?", — запитав він і навів приклад застосування окупантами фосфорних бомб, обстріли хімічних виробництв і АЕС.

Зеленський додав, що для України важливо, щоб санкції проти росії були дієвими, а тому при ОПУ буде створено експертну групу, яка аналізуватиме вже введені санкції та те, на що вони реально впливають і слідкуватимуть за тим, щоб вони працювали так, як це і замислювалося.

"Якщо санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна оминути, то це створює у керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть собі дозволити і надалі робити те, що роблять зараз. А ціну за це платять українці", — сказав президент.

Як повідомлялося раніше, російський кривавий диктатор Володимир Путін заявив, що продаватиме Європі нафту і газ за рублі, а не за долари і євро. Втім, країни G7 вже заявили, що така вимога є неприйнятною і закликали зацікавлені компанії не піддаватися цьому шантажу.