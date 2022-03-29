Зеленский призвал лишить россию основного источника доходов: подробности

В ОПУ будут следить за эффективностью введенных против россии санкций

Для Украины важно, чтобы введенные против россии санкции были действенными, а потому она будет настаивать на нефтяном эмбарго страны-агрессора.

Об этом рассказал президент нашей страны Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 28 марта.

Он отметил, что в некоторых странах задумываются о введении нефтяного эмбарго в случае, если россия применит в Украине химическое оружие.

"А разве все то, что российские военные делали до этого не заслуживает на нефтяное эмбарго?", — спросил он и привел в пример применение оккупантами фосфорных бомб, обстрелы химических производств и АЭС.

Зеленский добавил, что для Украины важно, чтобы санкции против россии были действенными, а потому при ОПУ будет создана экспертная группа, которая будет анализировать уже введенные санкции и то, на что они реально влияют и следить за тем, чтобы они работали так, как это и задумывалось.

"Если санкционные пакеты слабые или работают недостаточно, если их можно обойти, то это создает у руководства россии опасную иллюзию, будто они могут себе позволить и в дальнейшем делать то, что делают сейчас. А цену за это платят украинцы", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что будет продавать Европе нефть и газ за рубли, а не за доллары и евро. Впрочем, страны G7 уже заявили, что такое требование является неприемлемым и призвали заинтересованные компании не поддаваться на этот шантаж.