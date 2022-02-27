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Данія дозволила своїм добровольцям воювати за Україну: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Метте Фредеріксен Новина оновлена 27 лютого 2022, 22:12
Метте Фредеріксен

Данія приєднається до списку країн, які вирішили допомогти Україні у війні проти Росії

На тлі вторгнення Росії багато країн світу прийшли до розуміння, що зараз необхідно підтримати Україну. До списку таких країн приєдналася Данія.

Як повідомляє Hindustan Times, рішення країни озвучила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

Зокрема, вона заявила, що українські військовослужбовці отримають від країни 2700 протитанкових гранатометів.

Крім того, за її словами, добровольцям буде дозволено взяти участь у захисті нашої країни від вторгнення Росії у складі іноземної бригади України.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії почалося в ніч на 24 лютого з масованих ракетних обстрілів. Того ж дня в Україні було запроваджено воєнний стан, а згодом оголошено мобілізацію.

За даними на 27 лютого, сили територіальної оборони поповнилися майже на 100 тисяч людей.

Крім того, нашій країні погодився допомогти альянс НАТО, зокрема блок передасть нашій країні зброю, включаючи системи ППО. Профінансувати закупівлю зброї для України погодився і ЄС.

Влада окремих країн теж приймає рішення про передачу українцям оборонної зброї.

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#Україна #Росія #Данія
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