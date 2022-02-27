Вражаюча цифра: скільки українців поповнили лави армії та тероборони за два дні

Українська армія за два дні збільшилась на 100 тисяч воїнів

З початком війни Росії проти України лави української армії продовжують поповнюватися з кожним днем і вже поповнилися 100 тисяч бійців.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За 2 доби мобілізовано майже 100 тис. громадян, з них половина — резервісти Сил ТРО", — написав Залужний на своеїй сторінці в соцмережі Фейсбук в неділю, 27 лютого.

Як повідомлялося, 25 лютого президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію в Україні.

У неділю, 27 лютого, Зеленський заявив, що всі українські воїни, які тримають у руках зброю та дають відсіч ворогові, до кінця війни отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць.