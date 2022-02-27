Зеленський сказав, скільки платитимуть українським військовим до кінця війни

Зеленський озвучив фінансову мотивацію для українців боротися із загарбниками

Президент України Володимир Зеленський озвучив суму грошової винагороди для українських військовослужбовців, яку вони отримуватимуть щомісяця до кінця війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в неділю, 27 лютого, увечері.

"Ми платитимемо нашим військовослужбовцям, які тримають у руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що така сума грошової винагороди встановлюється не для того, щоб військові сказали "дякую" владі, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна.

"І так буде доти, доки не закінчиться ця війна", — наголосив президент.

Він констатував очевидність того, що українські військові борються не за гроші, а за сьогодні, за завтра і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора.

"Але ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота. Бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу", — підкреслив президент.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого українські військові вибили російські війська з Волновахи, проте росіяни перетворили місто на руїни.