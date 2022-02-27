Укр

Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
868
Метте Фредериксен Новость обновлена 27 февраля 2022, 22:12
Метте Фредериксен

Дания присоединится к списку стран, которые решили помочь Украине в войне против России

На фоне вторжения России многие страны мира пришли к пониманию, что в настоящее время необходимо поддержать Украину. К списку таких стран присоединилась Дания.

Как сообщает Hindustan Times, решение страны было озвучено премьером Дании Метте Фредериксен.

В частности, она заявила, что украинские военнослужащие получат от ее страны 2700 противотанковых гранатометов.

Кроме того, по ее словам, добровольцам будет разрешено принять участие в защите нашей страны от вторжения России в составе иностранной бригады Украины.

Как сообщалось ранее, вторжение России началось в ночь на 24 февраля с массированных ракетных обстрелов. В тот же день в Украине было введено военное положение, а после объявлена мобилизация.

По данным на 27 февраля, силы территориальной обороны пополнились почти на 100 тысяч человек.

Кроме того нашей стране согласился помочь альянс НАТО, в частности блок передаст нашей стране оружие, включая системы ПВО. Профинансировать закупку оружия для Украины согласился и ЕС.

Власти отдельных стран тоже принимают решение о передаче украинцам оборонительного оружия.

Теги:
#Украина #Россия #Дания
Украина потеряла Бердянск
В регионах
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина потеряла Бердянск
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Категория
Метте Фредериксен
Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину: подробности
Дата публикации
Категория
В Харьков доставили мощное оружие против армии РФ
"Жалости не будет": Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Украинские боксеры поддерживают Родину: Ломаченко пошел в ТРО, а Усик записал эмоциональное видео
Дата публикации
Категория
Российские войска несут огромные потери в Украине
Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)