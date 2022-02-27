Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину: подробности

Дания присоединится к списку стран, которые решили помочь Украине в войне против России

На фоне вторжения России многие страны мира пришли к пониманию, что в настоящее время необходимо поддержать Украину. К списку таких стран присоединилась Дания.

Как сообщает Hindustan Times, решение страны было озвучено премьером Дании Метте Фредериксен.

В частности, она заявила, что украинские военнослужащие получат от ее страны 2700 противотанковых гранатометов.

Кроме того, по ее словам, добровольцам будет разрешено принять участие в защите нашей страны от вторжения России в составе иностранной бригады Украины.

Как сообщалось ранее, вторжение России началось в ночь на 24 февраля с массированных ракетных обстрелов. В тот же день в Украине было введено военное положение, а после объявлена мобилизация.

По данным на 27 февраля, силы территориальной обороны пополнились почти на 100 тысяч человек.

Кроме того нашей стране согласился помочь альянс НАТО, в частности блок передаст нашей стране оружие, включая системы ПВО. Профинансировать закупку оружия для Украины согласился и ЕС.

Власти отдельных стран тоже принимают решение о передаче украинцам оборонительного оружия.