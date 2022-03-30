У Зеленського відреагували на гучну заяву Джонсона про зброю для України

Лондон наразі є одним із найважливіших стратегічних партнерів України

Готовність Великобританії надати Україні "смертоноснішу" зброю для боротьби з російським ворогом є позитивною тенденцією. На думку глави Офісу президента Андрія Єрмака, подібні заяви прем’єра Британії Бориса Джонсона "можна лише вітати".

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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На думку чиновника, лише подібними реальними кроками західні країни можуть довести, що всіляко підтримують закінчення цієї війни.

"А зробити це можна просто — допомогти Україні перемогти, — вважає Єрмак. — Ми вже перемагаємо росію, але наша команда постійно закликає партнерів надати більше ефективної зброї для того, щоб вигнати росіян із нашої землі".

Нагадаємо, що йдеться про заяву Бориса Джонсона від 29 березня, коли політик наголосив на необхідності відправити Україні "більш смертоносну" зброю як допомогу для закінчення війни.

Варто зазначити, що у Великій Британії розглядають нинішню ситуацію для України як більш успішну, ніж раніше. Все тому, що нам не лише вдається утримувати навіть великі міста, а й змушувати окупантів відступати та тікати, кидаючи техніку.

"Наша підтримка має змінитися разом із цим", — цитує політика The Times.

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Зазначимо, що Британія справді є одним із фундаментальних іноземних партнерів України. Так, наприклад, країна самостійно виступила з пропозицією стати одним із гарантів безпеки української держави під час підписання договору про наш статус після війни.