Щодня російська армія втрачає сотні солдатів — Генштаб

За 34 дні війни росія втратила 17,2 тисячі солдатів та офіцерів.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день війни російські війська не залишають намірів атакувати Україну. Збройні сили України дають рішучу відсіч ворогові та продовжують знищувати особовий склад та техніку окупантів.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 29 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.03 орієнтовно склали:

особового складу — близько 17200 осіб,

танків — 597 од.

бойових броньованих машин — 1710 од.,

артилерійських систем — 303 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 127 од.,

вертольотів — 129 од.,

автомобільної техніки — 1178 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 71.

Спеціальна техніка — 21.

Пускові установки ОТРК — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, ЗСУ продовжують тіснити війська росії від столиці України на північний захід і на схід. Такі контратаки, ймовірно, завадять росії перегрупувати війська та відновити великі наступальні операції.

28 березня українським захисникам вдалося відбити Ірпінь на північний захід від Києва. Також на схід від Броварів вдалося звільнити село Рудницьке.