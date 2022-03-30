У зоні ЧАЕС може статися катастрофа — Верещук б’є на сполох

Міністр закликала ООН провести рятувальні заходи у зоні відчуження

У зоні ЧАЕС, де російські окупанти, які захопили станцію, підняли радіоактивний пил, може статися нова катастрофа. Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що через нехтування технікою безпеки та масових вибухів на території зони відчуження може повторитись аварія 1986 року.

Про це вона сказала під час свого брифінгу 30 березня.

"Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. Безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише Україні, а й сотням мільйонів європейців", – заявила Верещук.

На прикладі вибуху в Білгороді, де 29 березня через вибух на військовому складі здетонували боєприпаси, міністр наголосила на небезпеці таких же вибухів у зоні відчуження, де можуть самодетонувати склад боєприпасів, які путінська армія розмістила біля ЧАЕС.

Також Ірина Верещук звернулася до Ради безпеки ООН, щоб на територію ЧАЕС були негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження та введення туди спецмісії ООН для усунення ризику повторення ядерної катастрофи внаслідок дій російських військ.

Нагадаємо, що ще 25 лютого Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляло, що рівень радіації на Чорнобильській АЕС був підвищений, але залишався "у межах робочого діапазону", про що говорили також у Державній інспекції з ядерного регулювання. Однак 27 лютого стало відомо про підвищення радіації в сім разів вище за норму, а після цього доступ до системи моніторингу було втрачено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не найкраща ситуація із Запорізькою АЕС, де вже виникала пожежа. Якщо окупанти доведуть до вибуху енергоблоку цієї атомної електростанції, то катастрофа, за оцінками експертів, перевищить Чорнобильську вдесятеро.