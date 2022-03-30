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В зоне ЧАЭС может произойти катастрофа - Верещук бьет тревогу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В зоне ЧАЭС может произойти катастрофа - Верещук бьет тревогу Новость обновлена 30 марта 2022, 13:59

Министр призвала ООН провести спасательные меры в зоне отчуждения

В зоне ЧАЭС, где захватившие станцию российские оккупанты подняли радиоактивную пыль, может произойти новая катастрофа. Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что из-за пренебрежения техникой безопасности и массовых взрывов на территории зоны отчуждения может повториться авария 1986 года.

Об этом она сказала во время своего брифина 30 марта.

"Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. Безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев", – заявила Верещук.

На примере взрыва в Белгороде, где 29 марта из-за взрыва на военном складе сдетонировали боеприпасы, министр отметила опасность таких же взрывов в зоне отчуждения, где могут самодетонировать склад боеприпасов, которые путинская армия размесила возле ЧАЭС.

Также Ирина Верещук обратилась к Совбезу ООН, чтобы на территорию ЧАЭС были немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения и введения туда спецмиссии ООН для устранения риска повторения ядерной катастрофы в результате действий российских войск.

Напомним, что еще 25 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС был повышенным, но оставался "в пределах рабочего диапазона", о чем говорили также в Государственной инспекции по ядерному регулированию. Однако 27 февраля стало известно о повышении радиации была в семь раз выше нормы, а после этого доступ к системе мониторинга был утрачен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не лучшая ситуация с Запорожской АЭС, где уже возникал пожар. Если оккупанты доведут до взрыва энергоблока этой атомной электростанции, то катастрофа, по оценкам экспертов, превысит Чернобыльскую в 10 раз.

Теги:
#ЧАЭС #Верещук #Ирина Верещук
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