У новій божевільній заяві військових росії побачили загрозу для Умані

Мабуть російська влада заздалегідь готує собі "виправдання".

Російська пропаганда вирішила запровадити в росії нову "легенду": нібито в Умані, знаменитому місці єврейського паломництва, українські військові використовують синагогу, як військовий пункт для збирання та переправлення зброї для участі у війні, яка триває вже 35-й день на території України.

Нову заява російського Міністерства оборони опублікувала телеграм-канал "Фашик Донецький".

"Українські військові використовують синагогу в Умані як пункт збору та переправлення зброї "нацистам" для участі в боях" — цитує спікера Міноборони рф автор телеграм-каналу.

За словами Ігоря Конашенкова, такі дані про синагогу в Умані міноборони рф нібито одержало від "одного з членів єврейської громади Умані". У росії вважають, що Київ нібито прикривається синагогою, щоб "єврейські релігійні організації тиснули на росію".

У таких заявах росіян українці побачили загрозу, що незабаром в Умані може початися бомбардування, щоб знищити єврейську синагогу.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній із перехоплених розмов окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, хоча російська влада запевняє росіян, що "спецоперація" йде за планом.

Також раніше на брехні "погоріло" Міноборони росії. Уряд рф похвалився "звершеннями" вже мертвого окупанта.