В новом безумном заявлении военных рф увидели угрозу для Умани

Видимо российские власти заранее готовят себе "оправдание".

Российская пропаганда решила ввести в россии новую "легенду": якобы в Умани, знаменитом месте еврейского паломничества, украинские военные используют синагогу, как военный пункт для сбора и переправки оружия для участия в войне, которая идет уже 35-й день на территории Украины.

Новое заявление российского Министерства обороны опубликовал телеграм-канал "Фашик Донецький".

"Украинские военные используют синагогу в Умани как пункт сбора и переправки оружия "нацистам" для участия в боях" — цитирует спикера Минобороны рф автор телеграм-канала.

По словам Игоря Конашенкова, такие данные о синагоге в Умани минобороны рф якобы получило от "одного из членов еврейской общины Умани". В россии считают, что Киев якобы прикрывается синагогой, чтобы "еврейские религиозные организации давили на россию".

В заявлениях россиян украинцы увидели угрозу того, что в скором времени в Умани может начаться бомбардировка, чтобы уничтожить еврейскую синагогу.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из перехваченных разговоров оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи, хотя российские власти уверяют россиян, что "спецоперация" идет по плану.

Также ранее на вранье "погорело" Минобороны россии. Правительство рф похвасталось "свершениями" уже мертвого оккупанта.