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Минобороны россии нагло врет о подвигах оккупантов: доказательство

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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россия хоронит своих солдат одного за другим Новость обновлена 23 марта 2022, 12:22
россия хоронит своих солдат одного за другим

По версии минобороны рф, "подвиги" у них совершают даже мертвые оккупанты

Российское командование продолжает нагло врать о подвигах оккупантов, однако то и дело попадается на вранье. На этот раз минобороны рф похвасталось "свершениями" уже мертвого оккупанта.

Доказательство этого опубликовал у себя в Твиттер блогер Necro Mancer.

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Так, росСМИ написали о том, что наводчик 234дшп рядовой Разумов Владислав Викторович 2001 г.р., 1 марта по словам МО РФ совершил "геройский подвиг". Вот только, судя по табличке на могиле, фото которой опубликовал Necro Mancer, российский солдат в это время уже 2 дня как был мертв.

Отметим, что на момент призыва Разумову было 20 лет, на срочную службу его призвали в прошлом году после окончания техникума.

В сети такие "перлы" российской пропаганды нещадно высмеяли. "Всесторонне развитый военнослужащий. Это и на баяне, и крестиком вышивать и стихотворчество нам не чуждо. Офигенный некролог! Писал небось какой-то прапор "всесторонне развитый", — отмечают в сети.

Как сообщал "Телеграф", россияне уже потеряли в Украине солдат больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

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#Россия #Война #Оккупанты
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