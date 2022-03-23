Міноборони Росії нахабно бреше про подвиги окупантів: доказ
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За версією міноборони Росії, "подвиги" у них роблять навіть мертві окупанти
Російське командування продовжує нахабно брехати про подвиги окупантів, проте раз у раз трапляється на брехню. Цього разу міноборони росії похвалилося "звершеннями" вже мертвого окупанта.
Доказ цього опублікував у себе в Twitter блогер Necro Mancer.
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Так, росЗМІ написали про те, що навідник 234дшп рядовий Розумов Владислав Вікторович 2001 р.н., 1 березня, за словами МО РФ, здійснив "геройський подвиг". Ось тільки, судячи з таблички на могилі, фото якої опублікував Necro Mancer, російський солдат у цей час вже 2 дні як був мертвим.
Зазначимо, що на момент призову Разумову було 20 років, на термінову службу його призвали минулого року після закінчення технікуму.
У мережі такі "перли" російської пропаганди нещадно висміяли. "Всебічно розвинений військовослужбовець. Це і на баяні, і хрестиком вишивати і вірш нам не чуже. Офігенний некролог! Писав мабуть якийсь прапор "всебічно розвинений", — зазначають у мережі.
Як повідомляв "Телеграф", росіяни вже втратили в Україні солдатів більше, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.
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