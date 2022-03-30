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У путіна озвучили реакцію на мирні пропозиції України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 30 березня 2022, 16:41
Володимир Зеленський

Глава російської делегації на переговорах з Києвом, помічник президента рф Володимир Мединський за підсумками переговорів у Стамбулі, що проходили 29 березня, зробив кілька заяв.

Мединський зазначив, що Україна у Туреччині вперше зафіксувала свою готовність до виконання низки найважливіших умов для будівництва добросусідських відносин з рф. Також колишній міністр культури росії заявив, що Україна погодилася проводити навчання тільки за згодою країн-гарантів, однією з яких є росія. Російський переговорник додав, що рф має принципову позицію по Криму і Донбасу.

"Якщо Україна виконає умови росії, загрозу створення плацдарму НАТО на її території буде ліквідовано", — заявив Мединський.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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