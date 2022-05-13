"Дуже дивна історія": стало відомо, чому путін змінив відповідального за ОРДЛО

Російський дипломат був схильний до переговорів, а не до війни

Заступник керівника президентської адміністрації та негласний куратор терористичних об’єднань "Л-ДНР" Дмитро Козак зараз перебуває "не при справі". Головна причина цього — особисте ставлення кривавого диктатора володимира путіна, яке ще більше погіршилося після початку повномасштабної війни між Україною та рф.

Журналісти російської служби ВВС досліджували, у чому ж корінь проблеми у комунікації двох кремлівських політиків.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Багато років поспіль Козак перебував у ближньому колі російського президента та виконував найважливіші доручення на високому рівні. Йому приписується роль ключового куратора питань щодо України, головне серед яких — реінтеграція окупованих територій Донбасу в росію. Важливо було зробити це так, як того хоче Москва, а не Київ.

Проте за вісім років Дмитро Козак не надто просунувся у цьому напрямі. Саме тому після 24 лютого новим кремлівським "наглядачем" став Сергій Кирієнко, а Козак був усунений і загалом виключений із порядку денного у Кремлі.

Серед головних причин кремлівські чиновники, які побажали залишитися неназваними, вказують невдоволення путіна, у якого урвався терпець. Схоже, лідер Кремля остаточно розчарувався у дипломатичному підході до ситуації з Донбасом, тож вирішив оголосити Україні війну.

Путін і Козак раніше були у добрих відносинах

Козак, як і раніше, виступав за можливість продовжити переговори з українською стороною, схилити Київ до виконання "Мінська".

"Але "Папа" [прізвисько путіна в колі російських політиків — ред.] до цього моменту перебував уже в іншій модальності. Справді виникло щось на кшталт опали. На Раді безпеки його (Козака) досить грубо обривали", — цитують журналісти своє джерело.

Представники російської політики вважають, що загалом ситуація з Козаком є "дуже дивною історією". Інакше, як "опалою", таке ставлення володимира путіна до одного з раніше найближчих підлеглих, не називають.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Окрім "українського напряму", у Козака тепер забрали й питання щодо Придністров’я. Відповідно до тверджень людей, знайомих із внутрішньою кухнею Кремля, зараз "ПМР" зайняті винятково спецслужби та представники силових структур. Політики цією тематикою більше не займаються.

Наразі Козак залишається на роботі лише формально. І в його відомстві офіційно значиться управління двома питаннями — прикордонна співпраця, а також міжрегіональні та культурні зв’язки із зарубіжними державами.

Дмитро Козак та Сергій Кирієнко

Загалом стан Дмитра Козака зараз можна назвати не інакше як "внутрішнє заслання". Дуже багато офіційних заходів обходяться без його участі.

"Дмитро Миколайович просто ходить на роботу. Так само було і в Суркова, коли його перестали запрошувати на наради і взагалі кудись. Лише одне управління там щось мляво робить по Південній Осетії та Абхазії", — повідомляють анонімні джерела.

Зазначимо, що Козак — українець народження, є уродженцем Кіровоградщини. Після закінчення школи в селі Бандурове пішов до армії, звідки потрапив до спецназу ГРУ. Навчався у Ленінграді, здобув юридичну освіту. Питаннями України Дмитро Козак відав із 2014 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що "наступник" Козака Сергій Кирієнко вже щосили почав проводити свою політику щодо Донбасу. Так, політик був навіть помічений у розгромленому Маріуполі, який готували до 9 травня під його керівництвом.

Швидше за все, саме з подачі Кирієнка незабаром в ОРДЛО заявили про призначення "послів" у росію, які збираються представляти невизнані "республіки" Донбасу.