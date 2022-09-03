Может быть "wow-эффект": Ким рассказал, как долго будут освобождать юг

Планы военных могут меняться ежедневно — все зависит от оперативной обстановке на поле боя

Успешный прорыв первой линии обороны российской армии на юге Украины стал причиной для всплеска надежды среди украинцев насчет приближения деоккупации временно неподконтрольных территорий. Регулярная "бавовна" на Херсонщине и серьезные потери противника лишь усиливают ожидание. Однако, по мнению руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, строить преждевременные планы насчет победы пока не стоит — ситуация на фронте весьма изменчива, хотя наши воины и имеют определенные успехи.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", отвечая вопрос о предположительной длительности контрнаступления ВСУ под Херсоном. Также чиновник отметил, что активизировались боевые действия и на временно оккупированной территории Николаевской области.

Ким подчеркивает, что находится в "первой линии" тех людей, которые жаждут поскорее объявить об освобождении всех захваченных россиянам населенных пунктов. Однако лишнее внимание может лишь навредить успешному выполнению оперативных задач.

"Есть решения, которые принимаются высшим руководством насчет действий — оно может каждый день меняться, в зависимости от оперативной ситуации на фронте. Поэтому об этом говорит или планировать нет никакого смысла, — отмечает чиновник. — Может быть "wow-эффект", может быть чуть дольше, это касается и людей".

По его словам, ВСУ сильно отличаются от российской армии, где абсолютно не ценят человеческие жизни, в том числе и мобилизованных жителей ОРДЛО. Именно поэтому, чтобы по максимуму обезопасить наших военных высшее руководство и меняет порой планы по отдельным направлениям фронта.

Также Виталий Ким подтвердил, что бои сейчас ведутся по всей линии разграничения. Это значит, что атаки со стороны ВСУ на юге проходят не только под Херсоном, но и в тех районах Николаевской области, которые сейчас находятся во временной оккупации. Как и везде, есть успехи в уничтожении логистических путей и командных пунктов россиян.

Отметим, что лишь за прошедшие сутки на юге Украины было уничтожено больше сотни россиян, а также совершен удар по переправе врага вблизи Козацкого.

Дополнительно "Телеграф" рассказывал, на каком расстоянии от оккупированного Херсона могут сейчас находиться украинские военнослужащие.