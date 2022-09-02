"Бавовна" разрушила базу оккупантов в Херсоне: погибших могут быть сотни (фото)
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По некоторым данным в здании, в которое попали ВСУ, могли находиться кадыровцы и офицеры ФСБ
Контрнаступление на Херсон, которое официально признали в Министерстве обороны, продолжается в условиях секретности. Генштаб не раскрывает подробностей о ходе операции, только военные эксперты предполагают, что силы ВСУ могут быть уже совсем рядом с городом. Косвенно это подтверждают сведения местных журналистов об очень точных ударах по объектам оккупантов. Так в ночь на 2 сентября, по их данным, попаданием ракеты было разрушено общежитие школы полиции, в котором разместился личный состав россиян.
Так, херсонский журналист Константин Рыженко обнародовал фотографию разрушенного здания общежития по улице Кольцова. И уточнил – на базе квартировались кадыровцы. На снимке хорошо видно, что значительные повреждения получили верхние этажи, частично сорвана крыша, а на земле валяется куча кирпичей. Местный телеграм-паблик также уточнил, что в здании всего могло находиться около 200 россиян, в том числе офицеры ФСБ.
Рыженко также опубликовал видео попадания по объекту. В ролике хорошо слышна серия громких взрывов, раздававшихся в городе, и видно, как из-за мощной взрывной волны содрогается камера.
Как сообщал "Телеграф", после прорыва первой линии обороны в Херсонской области для ВСУ открылось окно возможностей и сейчас многое зависит от эффективности ударов по логистическим цепям и базам оккупантов.