"Бавовна" разрушила базу оккупантов в Херсоне: погибших могут быть сотни (фото)

По некоторым данным в здании, в которое попали ВСУ, могли находиться кадыровцы и офицеры ФСБ

Контрнаступление на Херсон, которое официально признали в Министерстве обороны, продолжается в условиях секретности. Генштаб не раскрывает подробностей о ходе операции, только военные эксперты предполагают, что силы ВСУ могут быть уже совсем рядом с городом. Косвенно это подтверждают сведения местных журналистов об очень точных ударах по объектам оккупантов. Так в ночь на 2 сентября, по их данным, попаданием ракеты было разрушено общежитие школы полиции, в котором разместился личный состав россиян.

Разрушенное общежитие школы полиции в Херсоне

Так, херсонский журналист Константин Рыженко обнародовал фотографию разрушенного здания общежития по улице Кольцова. И уточнил – на базе квартировались кадыровцы. На снимке хорошо видно, что значительные повреждения получили верхние этажи, частично сорвана крыша, а на земле валяется куча кирпичей. Местный телеграм-паблик также уточнил, что в здании всего могло находиться около 200 россиян, в том числе офицеры ФСБ.

Рыженко также опубликовал видео попадания по объекту. В ролике хорошо слышна серия громких взрывов, раздававшихся в городе, и видно, как из-за мощной взрывной волны содрогается камера.

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Как сообщал "Телеграф", после прорыва первой линии обороны в Херсонской области для ВСУ открылось окно возможностей и сейчас многое зависит от эффективности ударов по логистическим цепям и базам оккупантов.