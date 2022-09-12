Зеленский и Кулеба ответили лаврову по поводу переговоров, назвав четкое условие

Украина не намерена идти на поводу ультиматумов

В Украине отреагировали на заявление главы российского МИД сергея лаврова, который призвал "не затягивать с переговорами". По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если наша страна и начнет диалог с агрессором, то только по поводу полного возобновления территориальной целости нашего государства в рамках международно признанных границ.

Об этом глава украинского МИД сказал в интервью австрийскому изданию ORF. Он назвала по меньшей мере два шага, которых требует Украина от рф прежде, чем можно заговорить о возможности переговоров.

Так, Кулеба отметил, что рф как минимум должна реализовать два таких действия: прекратить огонь и вывести войска с территории Украины.

"Мы будем готовы обсуждать с россией только вопрос возобновления полной территориальной целостности Украины. Но ситуация пока не такая. Ведь россия дальше атакует украинские города и продолжает свое наземное наступление. Так не ведут себя страны, которые хотят переговоров. Мы не дураки, мы хотим увидеть от россии действия, которые нацелены на мир", — сказал глава украинского МИД.

С подобными тезисами выступил и президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. На сегодня, заявил гарант, планов вести переговоры с агрессором нет. Он подчеркнул, что не намерен говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы. Зеленский выделил главное условие для каких-либо соглашений между странами: полный вывод российских войск с украинской территории. Получить еще один "Минска, добавил президент, он не хочет.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, поэтому что Минск — пустая бумажка, которая позволит россии отдохнуть перед следующим вторжением", — заявил президент.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения путин и Зеленский напрямую не говорили. Есть мнение, что их разговор мог бы произойти на саммите G20, но Украина четко назвала условия, при которых готова говорить со страной-агрессором.