У россии еще могут быть силы восстановить наступление, но все зависит от отношения кремля

Представители Разведывательного управления Минобороны США считают, что украинское контрнаступление на Харьковщине, заставившее российские войска поспешно отступить, может ознаменовать переломный момент в войне и усилить давление на москву, чтобы были привлечены новые дополнительные силы, или их войска продолжат отступать.

Об этом пишет газета " The Washington Post " со ссылкой на остающихся анонимными американских чиновников.

"В россии проблемы. Теперь вопрос заключается в том, как россияне отреагируют на то, что их слабость была разоблачена, а у них нет значительных резервов живой силы или техники", — отметил один из чиновников.

Другой чиновник подчеркнул, что казалось, что украинские силы осторожно продвигались вперед и укрепляли свои достижения, а также отметил, что российские силы, похоже, осознали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы удерживать города и села на северо-востоке страны. Некоторые части российских войск во время бегства покинули свои танки, бронетехнику и боеприпасы.

Чиновники скептически отнеслись к тому, что президент россии владимир путин, даже не объявлявший официально мобилизацию в стране, прибегнет к таким тактикам как использование химического или тактического ядерного оружия. Несмотря на все свои недостатки, россияне все еще обладают способностью перегруппироваться и нанести мощный удар. Об этом предупредили несколько американских чиновников.

Кроме того, они считают, что украинские прорывы на стратегически важных направлениях в города Мариуполь и Херсон будут значительнее, чем те, что были сделаны в последние дни. Однако, конечно, украинские войска понесли там значительные потери, и для их восстановления требуется время и поставка новой военной техники.

Как сообщал "Телеграф" ранее, британская разведка сообщила, что престижные части армии россии были разбиты. Именно они предназначались для потенциальной войны с НАТО.