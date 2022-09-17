Байден і пєсков висловилися про застосування росією ядерної зброї

Російський представник відповів на запитання щодо застосування зброї масового ураження досить неоднозначно

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ймовірність застосування росією ядерної зброї, наголосивши, що в разі її використання на рф чекають серйозні наслідки. Пізніше речник російського лідера дмитро пєсков відповів журналістам на це ж питання, порадивши прочитати військову доктрину, котра все ж передбачає задіяння зброї масового ураження у вдвох випадках.

Як пише видання CBS Evening News, американський лідер Байден попередив президента росії володимира путіна про те, що у разі використання ним ядерної зброї проти України, рф потерпатиме від серйозних наслідків, проте які саме кроки США планують застосувати у відповідь, не зазначив. За його словами, країна-агресор стане найбільшим вигнанцем у світі, якщо вдасться до застосування зброї масового ураження.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було від часів Другої світової", – наголосив він.

Водночас речник кремлівського лідера дмитро пєсков, відповідаючи на питання журналістів російського "ріа новини" щодо ймовірності використання "ядерки" проти України запропонував почитати військову доктрину російської федерації.

"Читайте доктрину. Там усе написано", — сказав Пєсков.

Варто додати, що військова доктрина рф передбачає застосування ядерної зброї, а також іншого озброєння масового ураження у відповідь на застосування зброї такого ж типу проти самої росії та її союзників. Крім того, цим документом рф залишає за собою право вдатися до використання "ядерки" у разі виявлення агресії проти неї із застосуванням звичайної зброї при умові, що існування цієї держави поставлене під загрозу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відомий політолог Андрій Піонтковський прокоментував ймовірність застосування росіє ядерної зброї проти України, назвавши причини, чому кремлівський лідер все ж не наважиться на цей крок.