Байден и песков высказались о применении россией ядерного оружия

Российский представитель ответил на вопрос о применении оружия массового поражения достаточно неоднозначно

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал возможность применения россией ядерного оружия, подчеркнув, что в случае его использования рф ожидают серьезные последствия. Позже представитель российского лидера дмитрий песков ответил журналистам на этот же вопрос, посоветовав прочитать военную доктрину, которая все же предусматривает задействование оружия массового поражения в двух случаях.

Как пишет издание CBS Evening News, американский лидер Байден предупредил президента россии владимира путина о том, что в случае использования им ядерного оружия против Украины, рф будет страдать от серьезных последствий, однако какие именно шаги США планируют применить в ответ, не отметил. По его словам, страна-агрессор станет крупнейшим изгнанником в мире, если прибегнет к применению оружия массового поражения.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны на что-то, чего не было со времен Второй мировой", — подчеркнул он.

В то же время спикер кремлевского лидера дмитрий песков, отвечая на вопросы журналистов российского "риа новости" о вероятности использования "ядерки" против Украины, предложил почитать военную доктрину российской федерации.

"Читайте доктрину. Там все написано", — сказал Песков.

Следует добавить, что военная доктрина рф предусматривает применение ядерного оружия, а также иного вооружения массового поражения в ответ на применение оружия такого же типа против самой россии и его союзников. Кроме того, этим документом рф оставляет за собой право прибегнуть к использованию "ядерки" в случае обнаружения агрессии против нее с применением обычного оружия при условии, что существование этого государства поставлено под угрозу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как известный политолог Андрей Пионтковский прокомментировал вероятность применения россиянина ядерного оружия против Украины, назвав причины, почему кремлевский лидер все же не решится на этот шаг.