Ковбаса по 600 грн/кг та "безцінне" мило": окупанти в Бердянську деруть ціни (фото)

У Бердянську всіляко намагаються знецінити гривню, жорстко завищуючи курс рубля

В окупованому Бердянську, який смиренно продовжує чекати на прихід ЗСУ, росіяни по максимуму намагаються заробити на місцевих жителях. Роблять це за допомогою несправедливого курсу гривні до рубля, а також підвищення цін у місцевих супермаркетах, які працюють під керівництвом окупантів. Так, в "Улье" (російська торгова марка), що нещодавно відкрився, можна знайти ковбасу по 603 гривні за кілограм, а за шматочок звичайного туалетного мила доведеться викласти 60 гривень.

Більше інформації про цінову політику Бердянська розповіли в Instagram-акаунті brd24_com. За останні кілька тижнів, як зазначають місцеві жителі, ціни у місті зросли практично на все — починаючи від громадського транспорту та закінчуючи продуктами.

Розрахуватися в магазинах Бердянська поки що пропонують у двох валютах — українською гривнею або російським рублем. Однак курс дуже несправедливий: якщо раніше він рахувався як 1:2,5 (гривня до рубля), то зараз уже рахується як 1:1,5.

Ціни на миючий засіб для посуду

У вже згаданому "Уллі", за словами окупантів, "ціни та асортимент приємно дивують". Не знаємо щодо приємностей, а от здивування справді є. Зараз за кілограм печива з насінням просять 341 грн, за цукерки "Крем-суфле" — 402 грн, за солодощі "Царська нагорода" — 428 грн. Трохи дешевші коштують цукерки "Буревісник" — "всього" 240 грн/кг.

Ковбаса, ймовірно, зроблена із золота

Чаї теж не із дешевих

Продаються тут і різні засоби особистої гігієни. Так, за дитячий шампунь марки Jonson’s окупанти правлять ціну 270 грн. І це – за 300 мл! Дезодорант марки Fa коштуватиме жителям Бердянська 144 гривні, шампунь Syoss — 252 грн.

Вартість шампунів

Ціни на дезодоранти теж непристойно високі

Вартість інших продуктів також вражає уяву. З нею можна ознайомитись на фото нижче.

Поголитися в Бердянську нині дорого

Мило, ймовірно, ручної роботи

Ще один чай

Трохи гелів для душу

"У середньому ціни в "Улье", як і загалом в окупованому місті, вдвічі-втричі вищі, ніж ті, які зараз актуальні в Україні. Занадто дорого обходиться бердянцям так зване "визволення", і мова не лише про ціни", — пишуть автори публікації в brd24_com.

Варто також додати, що 17 вересня Бердянськ святкує День міста. У зв’язку з цим українські військові просять місцевих жителів бути максимально обережними і найближчі три доби без потреби не виходити з дому. Якщо це неможливо, то варто уникати масових заходів. Це пов’язано з тим, що окупанти можуть спробувати влаштувати теракт, звинувативши в усьому, звичайно ж, Україну.

"Телеграф" же вітає Бердянськ із Днем міста та бажає якнайшвидше повернутися додому, під контроль ЗСУ!

Раніше ми розповідали, які ціни окупанти встановили у магазинах захопленого Мелітополя. Тут на низькі цінники також не доводиться розраховувати.