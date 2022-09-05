Без світла, води та в умовах посилення контролю окупантів: як живе Бердянськ в вересні (відео)

Ситуація в місті дедалі погіршується

Поки місцеві колаборанти плекають надію на проведення "псевдореферендумів", мешканці Бердянська опинилися на межі гуманітарної кризи. У місті понад 13 годин немає світла та води, окупанти не пояснюють причини.

Про це повідомляють регіональні телеграм-канали. Електропостачання в місті відсутнє з вечора 4 вересня, через це — в більшості районів немає і води, і інтернету. При цьому гуманітарні вантажі в місто окупанти не пропускали.

Повідомляється, що гуманітарні вантажі та посилки люди були вимушені залишати на дорозі з Запоріжжя — пропускали тільки людей та їхні особисті речі. Автомобілі з посилками та допомогою маркували написом "Ні" російською. Відзначається також, що з першого вересня в місті припинили свою роботу останні українські відділення банків, які ще працювали на окупованій території. "Приватбанк" та "А-Банк" призупинили роботу до повної деоккупації.

Місцеві рибалки не можуть вивозити виловлену рибу на продаж нікуди, окрім інших окупованих територій, тож продають дари моря за достатньо низькими цінами на місцевих ринках. Бичок 85 грн/кг, камбала 85 грн/кг, живу креветку можна купити по 120 грн/кг, балик пеленгаса стартує від 220 грн/кг.

Раніше "Телеграф" розповідав як живуть люди в інших окупованих населених пунктах на березі Азовського моря. У Генгорці сезону літа 2022 не було через окупацію — пансіонати більшістю навіть не намагалися відкриватися. А в окупованій Кирилівці батькам пропонують гроші, аби колаборанти навчали їхніх дітей.