Без света, воды и в условиях усиления контроля оккупантов: как живет Бердянск в сентябре (видео)

Ситуация в городе все ухудшается

Пока местные коллаборанты питают надежду на проведение "псевдореферендумов", жители Бердянска оказались на грани гуманитарного кризиса. В городе более 13 часов нет света и воды, оккупанты не объясняют причины.

Об этом сообщают региональные телеграммы-каналы. Электроснабжение в городе отсутствует с вечера 4 сентября, поэтому в большинстве районов нет и воды, и интернета. При этом гуманитарные грузы в город оккупанты не пропускали.

Сообщается, что гуманитарные грузы и посылки люди вынуждены были оставлять на дороге из Запорожья — пропускали только людей и их личные вещи. Автомобили с посылками и помощью маркировали надписью "Нет" на русском. Отмечается также, что с первого сентября в городе прекратили свою работу последние украинские отделения банков, еще работавших на оккупированной территории. Приватбанк и А-Банк приостановили работу до полной деоккупации.

Местные рыбаки не могут вывозить выловленную рыбу на продажу никуда, кроме других оккупированных территорий, поэтому продают дары моря по достаточно низким ценам на местных рынках. Бычок 85 грн/кг, камбала 85 грн/кг, живую креветку можно купить по 120 грн/кг, балык пеленгаса стартует от 220 грн/кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут люди в других оккупированных населенных пунктах на берегу Азовского моря. В Генгорке сезона лета 2022 года не было из-за оккупации — пансионаты большинством даже не пытались открываться. А в оккупированной Кирилловке родителям предлагают деньги, чтобы коллаборанты обучали их детей.