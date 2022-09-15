Бердянськ чекає на ЗСУ: росіяни жахають мирне населення і задіяють авіацію (фото та відео)

Окупанти намагаються викорінити у Бердянську все українське, але рух опору сильний, як ніколи

Курортний Бердянськ Запорізької області пробув у російській окупації понад 140 днів. Це не зламало місцевих жителів: вони відслідковують пересування ворожої авіації та смиренно переносять будь-які обшуки, які влаштовують загарбники у їхніх квартирах. Тим часом частина колаборантів починає поступово усвідомлювати серйозність ситуації і, "змотуючи вудки", біжить на територію рф.

Більше деталей про те, що відбувається в Бердянську, розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс pro.berdiansk2, де регулярно з’являються нові дані про життя в регіоні. Дуже часто у профілі з’являються знімки з берега моря, де українці всіляко натякають на те, що зачекалися на прихід ЗСУ і хочуть знову додому, в Україну.

Місцеві оригінальним способом звуть у гості українських бійців

Бердянськ – це Україна!

Однак поки українські захисники все ще не дісталися курортного міста, доводиться миритися із ситуацією, яка контролюється загарбниками. В останні тижні над Бердянськом часто кружляє чужа авіація. В основному використовуються гелікоптери, якими, як стверджує окупаційна "влада" міста, завдаються удари по позиціях ЗСУ на Запорізькому напрямку. Також нерідко тут помічають і російські винищувачі, які пролітають на екстремально низькій висоті над міськими будівлями.

Через зміцнення партизанського руху, що проявляється як мінімум у синьо-жовтих листівках, розвішаних по всьому місту, росіяни посилили особисті перевірки.

Партизани Бердянська не сплять

Працюючи за адресами, отриманими від колаборантів, вони заявляються в будинки та квартири, перериваючи там все вгору дном. Вони розмовляють із жителями Бердянська, розпитують про наявних родичів, а також фотографують документи.

Нерідко у місті зникає зв’язок — це пов’язують із спробами психологічного тиску з боку окупантів. Неможливість дізнатися про те, що відбувається на "великій землі", дуже часто розчаровує і б'є по загальному стану бойового духу.

Проте варто зазначити, що страждають не лише українці, хвиля невдоволення назріває і серед колаборантів, які погодилися на співпрацю з армією рф. Так, днями було зафіксовано перші випадки втечі поліцейських-зрадників із Приморська на територію Росії. Найдрібніші сошки намагаються пробратися до Криму, а звідти — до росії, щоб мати хоча б частковий захист через свої попередні дії.

Проте росіяни пускають до себе далеко не всіх. Це вкотре доводить, що зрадників не любить ніхто — їх лише використовують, але жодних плюсів така діяльність не приносить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з цінами на продукти та інші товари в окупованому Мелітополі, який теж зачекався на українських військових.

Також ми писали, що в українському Криму почала вирувати негода, зриваючи всі плани окупантам на відпочинок.