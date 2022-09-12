Море не раде окупантам: "оксамитовий сезон" у Ялті зриває погода (фото, відео)

Людей на пляжах можна перерахувати на пальцях

Хоча росіяни і сильно перелякалися після "бавовни" в Новофедорівці під Саками, на сьогодні їх залишається досить багато в Криму, проте погодні умови все одно не дають їм як слід відпочити на українських пляжах.

"Телеграф" зібрав кілька фото та відео, що показують, що зараз відбувається в одному з найпопулярніших курортних міст півостріва — Ялті.

Як і майже на всій території України, погода з початком осені у Криму зіпсувалася, — там почалися шторми та помітно похолодало.

Відпочиваючі стверджують, що море зараз тепліше за повітря, а ввечері на набережній дуже холодно і вітряно.

І загалом, судячи з роликів із місця подій, оксамитовий сезон у Криму проходить не дуже вдало. Хто хоч раз бачив забиті пляжі Ялти, де не було куди приткнути покривало, — побачить це з першого погляду.

Так виглядають пляжі у Ялті у сезон

Нагадаємо, що раніше серія вибухів та пожежі були в районі військової бази росії в Новофедорівці під Саками та під Джанкоєм.

Як повідомляв "Телеграф", відразу після таких подій на пляжах у Криму різко зменшилася кількість відпочиваючих.

А відео з росіянкою, яка дуже не хотіла їхати з Криму назад, облетіло соцмережі та стало популярним мемом.