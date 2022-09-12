Море не радо оккупантам: "бархатный сезон" в Ялте срывает погода (фото, видео)

Людей на пляжах можно пересчитать по пальцам

Хотя россияне и сильно перепугались после "бавовны" в Новофедоровке под Саками, на сегодня их остается довольно много в Крыму, — однако погодные условия все равно не дают им как следует отдохнуть на украинских пляжах.

"Телеграф" собрал несколько фото и видео, показывающих, что сейчас происходит в одном из популярнейших курортных городов полуостров Ялте.

Как и почти на всей территории Украины, погода с началом осени в Крыму испортилась, — там начались штормы и заметно похолодало.

Отдыхающие утверждают, что море сейчас теплее воздуха, а вечером на набережной весьма холодно и дует.

И в целом, судя по роликам с места событий, бархатный сезон в Крыму проходит не очень удачно. Кто хоть раз видел забитые пляжи Ялты, где некуда было приткнуть покрывало, — увидит это с первого взгляда.

Так выглядят пляжи в Ялте в сезон

Напомним, что ранее серия взрывов и пожары были в районе военной базы россии в Новофедоровке под Саками и под Джанкоем.

Как сообщал "Телеграф", сразу после таких происшествий на пляжах в Крыму резко уменьшилось число отдыхающих.

А видео с россиянкой, которая очень не хотела уезжать из Крыма обратно, облетело соцсети и стало популярным мемом.