Людей кіт наплакав: як виглядають пляжі Новофедорівки після потужної "бавовни" на аеродромі (фото)

Жителі кримського півострова вперше відчули на собі, що таке війна в Україні

У вівторок, 9 серпня, на території окупованого росією півострова Крим пролунала серія вибухів на військовому аеродромі, розташованого поблизу курортного селища Новофедорівка. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк армії рф, який був залучений до участі у так званій "військовій спецоперації". У перші ж хвилини після вибухів, більшість відпочивальників вдалася навтьоки. На виїзді утворилися великі черги, люди, побоюючись подальших ракетних ударів поспіхом покидали місце відпочинку. Наразі пляжі Новофедорівки великою кількістю туристів похвалитися не можуть, адже після того, що сталося, їх там значно поменшало.

Як можна побачити на кадрах камер відеоспостереження, котрі розташовані на пляжах, питання безпеки стало значно важливішим для кримчан, аніж приємний відпочинок на березі моря. Кількість відпочивальників там зменшилася в кілька разів: на шезлонгах людей практично немає, лише кілька десятків відчайдухів засмагають поблизу води. Торгівля на пляжі також частково припинена.

Пляжах у Новофедорівці значно поменшала кількість відпочивальників

Варто нагадати, що попри всілякі відмовки російських пропагандистів, які заперечують значні наслідки вибухів, у мережі ширяться фотографії та відео, на яких чітко видно, яких руйнувань зазнав аеродром та все, що знаходиться поблизу нього. Через вибухи на місці удару повністю знищено десятки літаків, переважна більшість автомобілів, які були припарковані на парковці поблизу аеродрому, повністю згоріли, у житлових будинках повилітали вікна.

Як повідомляла проросійська влада окупованого півострова, кількість постраждалих людей в результаті удару сягнула 9 осіб, проте, згідно з припущеннями українців, котрі зафіксували цілу колону швидких, яка їхала в напрямку аеродрому, ймовірніше за все, значно більше.

Варто також відзначити, що українська сторона причетність до вибухів на аеродромі в окупованому росіянами Криму не підтверджує. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил раніше саркастично пожартували щодо трагічних наслідків "куріння" в недозволених місцях.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що серія вибухів у Новофедорівці стала приводом для жартів у мережі.