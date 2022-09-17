путін знайшов нового союзника? Ще один світовий лідер чинить опір постачанню зброї в Україну

Політик не розуміє, що укласти перемир’я з росією неможливо через її агресивну поведінку

В Україні вже 206 днів триває війна, а на деокупованих територіях знаходять масові поховання мирних жителів, замучених до смерті. Проте всі військові злочини росії не зупиняють деяких світових політиків, які виступають за "швидке припинення вогню" між ЗСУ та окупантами. На цей раз подібні пропозиції прозвучали від президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на CNN. На думку політика, Захід не повинен постачати Київ до зброї, адже це лише призводить до подальшого затягування конфлікту. Натомість треба оголосити про перемир’я і сісти за стіл переговорів, упевнений він.

Свої ідеї мексиканський лідер виклав у документі для Генасамблеї ООН, в якому запропонує створити Комітет з питань діалогу та миру. В основі цієї пропозиції знаходиться, власне, заснування такого Комітету, який допоможе в найближчі п’ять років встановити "мир між усіма націями".

За задумом Лопеса Обрадора, посередниками в комітеті можуть виступити генсек ООН Антоніу Гутеріш, Папа Римський Франциск, а також раптово прем’єр Індії Нарендра Моді.

За всієї своєї "миротворчості" президент Мексики виступив проти антиросійських санкцій. Також він вважає, що Україна, яка захищає свої кордони, отримує надто багато західної зброї. І перший, і другий чинники, за словами Лопеса Обрадора, "вплинули на продовження протистояння".

Цікаво, що тема переговорів України з росією дуже загострилася останнім часом, коли ЗСУ відзвітували про перші успіхи у контрнаступі на Харківщині. Напередодні стало відомо про повну деокупацію Куп’янська.

При цьому про жодні мирні діалоги не може бути й мови, адже росія є військовим злочинцем. Один лише безіменний цвинтар місцевих жителів в Ізюмі служить тому доказом.