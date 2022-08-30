У боях за Україну героїчно загинув титулований дзюдоїст

Спортсмен обороняв околиці Авдіївки

На війні росії з Україною, повномасштабна стадія якої триває 188 днів, загинув Зеленюк Вадим Сергійович – майстер спорту України з дзюдо та самбо.

Про це повідомляє Федерація дзюдо Хмельницької області у Facebook. Вадим загинув на 35-му році життя, у нього залишилися батьки та сестра.

За інформацією джерела, Зеленюк мужньо та героїчно захищав околиці Авдіївки (Донецька область). Серце спортсмена перестало битися під час чергового наступу окупантів на цьому напрямі.

Вадим, який розпочинав свою спортивну кар’єру у Красилівській ДЮСШ (Хмельницька область), перемагав та неодноразово вигравав медалі на національній першості, кубку Європи, світу. У 2013 році Зеленюк став бронзовим призером чемпіонату світу з бойового самбо (у категорії до 68 кг).

"Мужно та героїчно, відбиваючи черговий наступ ворога на околицях Авдіївки, перестало битися серце нашого Героя. Вічна пам’ять загиблому Герою, вічна пам’ять кожному, хто віддав життя за Україну", — повідомили у Федерації.

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