Служив у президентській бригаді: на війні загинув ще один український футболіст

Спортсмен любив життя та рідну землю

У бою з російськими окупантами загинув футболіст ФК "Пробій", уродженець Буковини, військовий Юрій Царик.

Про це повідомляє vikna.if.ua. Футболіст встиг пограти у багатьох клубах регіонального рівня, включаючи "Буковину" (Чернівці).

У 2012 році Царик був призваний на службу до лав Збройних Сил України. Служив у Окремій президентській бригаді ім. Богдана Хмельницького. З березня 2021 року зарахований до особового складу військової частини міста Краматорськ.

У першості України (ДЮФЛ) Царик виступав за "Буковину". Крім того, він грав за аматорські команди Чернівецької області "Буковина-2", ФК "Киселів", ФК "Борівці", МСК "Кіцмань", а також "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська область).У сезоні-2017/18 Юрій зіграв один матч за "Буковину".

Друзі, знайомі та односельці згадують, що Юрій був справжнім патріотом України, "Людиною з великої літери", завжди життєрадісним, усміхненим, комунікабельним, щирим, добрим, привітним, енергійним. Він був справжнім лідером, який завжди умів об’єднати навколо себе багато людей. Царик любив свою землю, свій край, український народ, Україну, за яку загинув.

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Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув вихованець київського "Динамо", який тільки-но відсвяткував одруження. Ще один гравець "Біло-синіх" віддав життя за Україну, потрапивши під артилерійський обстріл.