На війні з окупантами героїчно загинув спортсмен "Тунгус"

Джитсер замінив кімоно на бронежилет після Революції Гідності

На війні з російськими окупантами перестало битися серце українського воїна Євгена Ролдугіна, володаря пурпурового поясу з джиу-джитсу.

Про це повідомив у Facebook політик, журналіст та письменник Дмитро Корчинський. Він розповів, що Євген пішов на війну ще у 2014 році у віці 18 років.

Ролдугін, позивний якого "Тунгус", був учасником Революції гідності. У 2014 році він добровільно став на захист батьківщини. До цього він був професійним спортсменом і займався бразильським джіу-джитсу, де досяг чималих успіхів. У березні 2022 року "Тунгус" отримав поранення, а потім повернувся на фронт.

Корчинський розповів, що спортсмен командував підрозділом батальйону "Братство". 12 вересня під Харковом Євген вивозив з поля бою украй тяжкого пораненого, а окупанти розстріляли його санітарний автомобіль.

"Він командував підрозділом Батальйону Братство і дуже хоробро вів бій, контролював евакуацію своїх поранених бійців та дав вивести себе з пораненням останнім…", — написав Корчинський.

Нагадаємо, у серпні на війні з окупантами загинув дзюдоїст Вадим Зеленюк, який мужньо та героїчно захищав околиці Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що у боях за батьківщину загинув відомий ветеран АТО Володимир Прохнич.