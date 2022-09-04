У боях за Україну загинув відомий ветеран АТО Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату у Кабміні
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З початком війни Прохнич воював у рідному Ірпені, де був оператором протитанкового гранатомета NLAW
У боях за визволення України від російських загарбників загинув Володимир Прохнич, який минулого року здобув широку популярність в українському суспільстві як боєць батальйону "Айдар", що увірвався до будівлі уряду з вибуховим пристроєм.
Про це написав у Facebook його друг Олександр Третьяков, але невдовзі з невідомих причин видалив пост.
Проте спікер Одеської ОВА Сергій Братчук встиг зробити скріншот фото.
Також він вирішив прокоментувати вчинок загиблого.
"Нічого незаконного в його вчинку немає — обвинувального вироку у справі про гранату не було, а суд ще 2021 року, враховуючи рани та контузії ветерана, відпустив його додому на лікування", — пише Братчук.
Зазначається, що Володимир Прохніч зарекомендував себе як мужній та відповідальний громадянин своєї країни. Він не став чекати на повномасштабне вторгнення Росії, а пішов захищати рідну землю у перші дні з початку АТО на Донбасі.
Отримавши травму під час обстрілу, він повернувся додому. Але вже 24 лютого прийняв собі відповідальне рішення і до останнього подиху виконував свій людський і громадянський обов’язок.
Спочатку Прохнич воював у рідному Ірпені, де був оператором шведського протитанкового гранатомета NLAW, пізніше брав участь у бойових діях за іншими напрямками.
"Світла пам’ять!" – пишуть українці у соцмережах.
Нагадаємо, що в боях за Україну героїчно загинув Зеленюк Вадим Сергійович — майстер спорту України з дзюдо та самбо.