Эксперт объяснил, почему страны ЕС не допустят продолжительную войну в Украине

Война россии против Украины может длиться десятилетиями, однако этого точно не произойдет, ведь ни одно из государств-членов Европейского союза этого сценария не примет.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "РБК-Украина" озвучил потомок последнего гетмана Войска Запорожского Кирилла Разумовского, инициатор интернет-проекта против российской пропаганды "The Reality Bites Iniative" Грегор Разумовский, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли рф затянуть войну с Украиной на десятилетия.

"Причина того, почему европейские страны сосуществуют между собой мирно, не в том, что там все пацифисты. Это на самом деле бывшие империи. Франция, Австрия, Португалия, Испания, Дания. Даже в Бельгии в свое время принадлежали территории Африки. Они осознали бессмысленность войн. захват земель. Они имели большой опыт войн в разные периоды. Наполеоновская война, Первая мировая, которая была невероятно разрушительной. Далее, как следствие – Вторая мировая", — объясняет эксперт.

По словам Разумовского, анализируя вышеизложенное, страны ЕС осознали, что крайне необходимо внедрять в мире так называемый "механизм мира" и одной из главных задач каждой из них является работа над тем, чтобы войны больше не повторялись.

Эксперт убежден, что самой главной ошибкой российского диктатора владимира путина была его надежда на то, что это "этакий милый приятный и мирный союз". Однако Европа сделает все возможное и уж точно не допустит, чтобы война россии против Украины продолжалась десятки лет.

"Я считаю, что поддерживать Украину Европа не перестанет. Сейчас я не вижу, чтобы кто-то из стран-членов ЕС принял бы сценарий, если бы война длилась долго", — подчеркнул Разумовский.

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