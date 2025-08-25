Не только Логай и его оторванный палец: кто еще из украинских артистов получал серьезные травмы

Некоторые украинские артисты имеют или имели серьезные проблемы со здоровьем

Украинский актер Артур Логай на днях сообщил, что получил серьезную травму. Оказалось, что ему во время скалолазания из-за неснятого обручального кольца оторвало половину безымянного пальца правой руки. Однако, Логай далеко не единственный украинский артист, кто имеет серьезную травму.

Актер Артур Логай потерял палец из-за несчастного случая

"Телеграф" расскажет, кто из артистов в Украине также столкнулся с травмами и проблемами со здоровьем. В этом списке и Надя Дорофеева, и Анна Саливанчук, и Виталий Козловский и Елена Тополя.

У кого из звезд были серьезные травмы?

Актриса Анна Саливанчук

Анна Саливанчук — известная актриса, которую зрители знают по ситкому "Однажды под Полтавой" и фильму "Свингеры". В 2021 году актриса пережила серьезную операцию на позвоночнике — ей удалили две грыжи между позвонками, которые привели к временной потере зрения. А всему этому предшествовало серьезное падение с лошади, во время которого звезда сильно травмировалась.

Анна Саливанчук пережила операцию на позвоночнике

Певец Виталий Козловский

В июне 2025 года вновь получивший волну популярности певец Виталий Козловский выступал на сцене фестиваля "Покоління". Там прямо во время концерта артист получил серьезную травму — вывих коленной чашечки. Теперь же артисту приходится носить специальный бандаж на колене, чтобы иметь возможность активно выступать на сцене и много двигаться.

Виталий Козловский прлучил травму прямо на сцене

Певица Надя Дорофеева

В 2021 году Надя Дорофеева во время участия в "Танцах со звездами" повредила мениск в колене — он буквально треснул. Это привело к хроническим болям в колене и теперь певице приходится делать уколы в эту часть ноги, особенно перед серьезными нагрузками или ношением каблуков.

Надя Дорофеева имеет проблемы с коленями

Певица Елена Тополя

Елена Тополя, которую украинцы знают также как певицу Alyosha, и которая является женой фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, также сталкивалась с проблемами со здоровьем. Певица в 2024 году пережила операцию по исправлению диастаза. Вероятно расхождение прямых мышц живота (диастаз) случилось у артистки после рождения троих детей. Однако ей пришлось делать серьезную операцию со вставкой специальной сеточки, а после на животе еще и остался большой шрам.

Елена Тополя родила мужу троих детей и получила диастаз

Певица Оля Полякова

С "травмой на работе" знакома и певица Оля Полякова. Артистка травмировала ногу — у нее было растяжение связок после съемок в шоу "Хто зверху?". Как оказалось, певицу заставили скакать на каблуках и это обернулось такими неприятными последствиями.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина

Артистка также получила травму на съемках, точнее на репетиции "Танцев со звездами". Как оказалось, у Юлии было повреждено ребро, но это не стало преградой и она все равно вышла на паркет даже сквозь боль.

Певица Jerry Heil

Известная певица Jerry Heil, которая представлял Украину на Евровидении в 2024 году, также пострадала на работе. Во время концерта в Тернополе в 2020 году артистка упала в оркестровую яму на глубину 3 метра. Это привело к перелому ребра и сотрясению мозга, певицу экстренно госпитализировали и она еще некоторое время вынуждена была пролежать в больнице.

