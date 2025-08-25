Не лише Логай і його відірваний палець: хто ще з українських артистів отримував серйозні травми

Деякі українські артисти мають чи мали серйозні проблеми зі здоров’ям

Український актор Артур Логай днями повідомив, що зазнав серйозної травми. Виявилося, що йому під час скелелазіння через незняту обручку відірвало половину безіменного пальця правої руки. Однак Логай далеко не єдиний український артист, який має серйозну травму.

Актор Артур Логай втратив палець через нещасний випадок

"Телеграф" розповість, хто з артистів в Україні також зіштовхнувся із травмами та проблемами зі здоров’ям. У цьому списку і Надя Дорофєєва, і Ганна Саліванчук, і Віталій Козловський, і Олена Тополя.

У кого із зірок були серйозні травми?

Актриса Ганна Саліванчук

Ганна Саліванчук — відома актриса, яку глядачі знають за ситкомом "Одного разу під Полтавою" та фільмом "Свінгери". У 2021 році актриса пережила серйозну операцію на хребті — їй видалили дві грижі між хребцями, які призвели до тимчасової втрати зору. А цьому передувало серйозне падіння з коня, під час якого зірка сильно травмувалася.

Ганна Саліванчук пережила операцію на хребті

Співак Віталій Козловський

У червні 2025 року співак Віталій Козловський, який знову отримав хвилю популярності, виступав на сцені фестивалю "Покоління". Там просто під час концерту артист отримав серйозну травму — вивих колінної чашки. Тепер артисту доводиться носити спеціальний бандаж на коліні, щоб мати можливість активно виступати на сцені та багато рухатися.

Віталій Козловський отримав травму прямо на сцені

Співачка Надя Дорофєєва

У 2021 році Надя Дорофєєва під час участі у "Танцях із зірками" пошкодила меніск у коліні — він буквально тріснув. Це спричинило хронічні болі в коліні і тепер співачці доводиться робити уколи в цю частину ноги, особливо перед серйозними навантаженнями чи носінням підборів.

Надя Дорофєєва має проблеми з колінами

Співачка Олена Тополя

Олена Тополя, яку українці знають також як співачку Alyosha, і яка є дружиною фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, також стикалася з проблемами зі здоров’ям. Співачка у 2024 року пережила операцію з виправлення діастазу. Ймовірно, розходження прямих м'язів живота (діастаз) трапилася в артистки після народження трьох дітей. Однак їй довелося робити серйозну операцію із вставкою спеціальної сіточки, а потім на животі ще й залишився великий шрам.

Олена Тополя народила чоловікові трьох дітей і отримала діастаз

Співачка Оля Полякова

Із "травмою на роботі" знайома і співачка Оля Полякова. Артистка травмувала ногу — вона мала розтягнення зв'язок після зйомок у шоу "Хто зверху?". Як виявилося, співачку змусили стрибати на підборах і це обернулося такими неприємними наслідками.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна

Артистка також зазнала травми на зйомках, точніше на репетиції "Танців із зірками". Як виявилося, у Юлії було пошкоджено ребро, але це не стало перешкодою, і вона все одно вийшла на паркет навіть крізь біль.

Співачка Jerry Heil

Відома співачка Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні у 2024 році, також постраждала на роботі. Під час концерту у Тернополі у 2020 році артистка впала в оркестрову яму на глибину 3 метри. Це призвело до перелому ребра та струсу мозку, співачку екстрено госпіталізували і вона ще деякий час змушена була пролежати у лікарні.

