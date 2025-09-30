Брачный контракт с "кокаиновым пунктиком": что получит Кит Урбан после развода с Николь Кидман
В сети обсуждают не только слухи о разводе пары, но и их брачный контракт
Николь Кидман и Кит Урбан были в браке 19 лет, их пару называли одной из самых крепких в Голливуде. Однако теперь стало известно, что музыкант ушел из семьи, оставив актрису с двумя дочерьми-подростками. "Телеграф" расскажет, что известно о расставании актрисы и музыканта, и какой у них был брачный контракт, который теперь все бурно обсуждают
Что стоит знать:
- Кит Урбан ушёл от актрисы Николь Кидман после 19 лет брака
- Причиной развода мог стать новый фильм Кидман, содержащий откровенные сцены
- Их брачный контракт содержит "кокаиновый пункт", который обязывает актрису выплачивать мужу $600 тыс в год
Что известно о браке знаменитостей?
Популярная голливудская актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан познакомились в январе 2005 года на мероприятии G’Day LA, гала-вечере в Лос-Анджелесе. Как признавалась актриса позже в интервью, музыкант не сразу ей понравился — она посчитала его "милым, но немного неловким". А вот он с самого начала был очарован голливудской звездой, но считал, что она слишком недосягаема для него.
Стоит сказать, что в тот период Кит Урбан уже серьезно подсел на наркотики, он употреблял разные вещества, в том числе и кокаин. Однако благодаря поддержке Николь, музыканту удалось завязать. При этом "пунктик о кокаине" появился в брачном контракте пары.
Кидман и Урбан поженились в 2006 году и все это время считались самой прочной парой Голливуда. Пара вместе растила двоих дочерей, сейчас им 17 и 14 лет.
В сентябре 2025 года западные таблоиды начали писать, что Урбан ушел из семьи после 19 лет брака. По слухам, причиной такого решения стал фильм "Хорошая плохая девочка", в котором Кидман сыграла главную роль и в котором было много откровенных постельных сцен.
Как пишут СМИ, Кит Урбан с начала лета не живет с женой. Он якобы купил себе дом в Нэшвилле и живет там один.
Брачный контракт и "кокаиновый пунктик"
Голливудские звезды часто практикуют брачные контракты для защиты своего капитала и финансового благополучия. Не исключением стали и Кидман с Урбаном, которые к свадьбе уже имели внушительное состояние.
На момент заключения брака капитал актрисы оценивали в $250-360 млн, а музыканта — $75-110 млн. Однако в их контракте был особенный "кокаиновый пункт". Николь обязана выплачивать Киту по $600 000 за каждый год брака, при условии, что он остается трезвым и не употребляет наркотики или алкоголь. За 19 лет эта сумма составила бы около 11,4 млн долларов. Однако если Кит сорвется и снова начнет употреблять, этот пункт аннулируется.
