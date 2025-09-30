Брачный контракт с "кокаиновым пунктиком": что получит Кит Урбан после развода с Николь Кидман

В сети обсуждают не только слухи о разводе пары, но и их брачный контракт

Николь Кидман и Кит Урбан были в браке 19 лет, их пару называли одной из самых крепких в Голливуде. Однако теперь стало известно, что музыкант ушел из семьи, оставив актрису с двумя дочерьми-подростками. "Телеграф" расскажет, что известно о расставании актрисы и музыканта, и какой у них был брачный контракт, который теперь все бурно обсуждают

Что стоит знать:

Кит Урбан ушёл от актрисы Николь Кидман после 19 лет брака

Причиной развода мог стать новый фильм Кидман, содержащий откровенные сцены

Их брачный контракт содержит "кокаиновый пункт", который обязывает актрису выплачивать мужу $600 тыс в год

Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году. Фото: Getty Images

Что известно о браке знаменитостей?

Популярная голливудская актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан познакомились в январе 2005 года на мероприятии G’Day LA, гала-вечере в Лос-Анджелесе. Как признавалась актриса позже в интервью, музыкант не сразу ей понравился — она посчитала его "милым, но немного неловким". А вот он с самого начала был очарован голливудской звездой, но считал, что она слишком недосягаема для него.

Стоит сказать, что в тот период Кит Урбан уже серьезно подсел на наркотики, он употреблял разные вещества, в том числе и кокаин. Однако благодаря поддержке Николь, музыканту удалось завязать. При этом "пунктик о кокаине" появился в брачном контракте пары.

Кидман - одна из самых успешных актрис Голливуда. Фото: Getty Images

Кидман и Урбан поженились в 2006 году и все это время считались самой прочной парой Голливуда. Пара вместе растила двоих дочерей, сейчас им 17 и 14 лет.

В сентябре 2025 года западные таблоиды начали писать, что Урбан ушел из семьи после 19 лет брака. По слухам, причиной такого решения стал фильм "Хорошая плохая девочка", в котором Кидман сыграла главную роль и в котором было много откровенных постельных сцен.

Как пишут СМИ, Кит Урбан с начала лета не живет с женой. Он якобы купил себе дом в Нэшвилле и живет там один.

Николь Кидман и Кит Урбан воспитывают двоих дочерей. Фото: Getty Images

Брачный контракт и "кокаиновый пунктик"

Голливудские звезды часто практикуют брачные контракты для защиты своего капитала и финансового благополучия. Не исключением стали и Кидман с Урбаном, которые к свадьбе уже имели внушительное состояние.

На момент заключения брака капитал актрисы оценивали в $250-360 млн, а музыканта — $75-110 млн. Однако в их контракте был особенный "кокаиновый пункт". Николь обязана выплачивать Киту по $600 000 за каждый год брака, при условии, что он остается трезвым и не употребляет наркотики или алкоголь. За 19 лет эта сумма составила бы около 11,4 млн долларов. Однако если Кит сорвется и снова начнет употреблять, этот пункт аннулируется.

Николь Кидман имеет капитал в 250 млн долларов. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телеведущая Регина Тодоренко родила ребенка российскому певцу. У пары появился третий сын.