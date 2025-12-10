"Нам друзі допомогли": Тополя з "Антитіл" розповів, скільки мільйонів витратив на ремонт квартири після прильоту

Влітку 2025 року поряд із будинком артиста був приліт, його квартира сильно постраждала

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який нещодавно заявив про розлучення з дружиною Оленою Тополею, поділився, скільки коштів довелося витратити на ремонт квартири. 23 червня 2025 року квартира артиста та його родини була зруйнована ударною хвилею від прильоту до сусіднього будинку російської ракети.

У новому інтерв’ю на "Люкс-ФМ" Тарас розповів, що ремонтні роботи з відновлення житла коштували близько 2 мільйонів гривень. За словами артиста, він навіть не планував відкривати "банку" та збирати кошти за допомогою українців на ремонт квартири з огляду на контекст, у якому всі зараз живуть.

Збирати кошти у співвідношенні до того горя, яке у людей, я не зміг і, в принципі, ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої якісь заощадження, батьки і спільно відновили Тарас Тополя

За словами фронтмена "Антитіла", їм пощастило, що на момент атаки вдома не було дітей і ніхто не постраждав. А відновлення житла – це вже інше питання.

Артист висловив жаль, що під час того прильоту, коли постраждала його квартира, у сусідньому будинку постраждали люди та житло багатьох із них було зруйновано повністю.

