"Нам друзья помогли": Тополя из "Антител" рассказал, сколько миллионов потратил на ремонт квартиры после прилета

Летом 2025 года рядом с домом артиста был прилет, его квартира сильно пострадала

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который недавно заявил о разводе с женой Еленой Тополей, поделился, сколько средств пришлось потратить на ремонт квартиры. 23 июня 2025 года квартира артиста и его семьи была разрушена ударной волной от прилета в соседний дом российской ракеты.

В новом интервью на "Люкс-Фм" Тарас рассказал, что ремонтные работы по возобновлению жилья стоили около 2 миллионов гривен. По словам артиста, он даже не планировал открывать "банку" и собирать средства с помощью украинцев на ремонт квартиры, учитывая контекст, в котором все сейчас живут.

Собирать средства относительно того горя, которое у людей, я не смог и в принципе никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои какие-то сбережения, родители и совместно восстановили Тарас Тополя

По словам фронтмена "Антитела", им повезло, что в момент атаки дома не было детей и никто не пострадал. А восстановление жилья — это уже другой вопрос.

Артист выразил сожаления, что во время того прилета, когда пострадала его квартира, в соседнем доме пострадали люди и жилье многих из них было разрушено полностью.

