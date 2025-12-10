Кидає акторську кар’єру в 24: як виглядає і чим живе насправді Мелашка зі "Спіймати Кайдаша" (фото)

Актриса Дарина Федина прославилася роллю Мелашки, але тепер вирішила залишити акторське ремесло

Дарина Федина — молода українська актриса, яка здобула широку популярність після виходу на екрани серіалу "Спіймати Кайдаша". Дівчина знімалася у цій картині, коли їй було 17 років і вона лише розпочала навчання у театральному. Однак тепер, у 24 роки після кількох успішних робіт у кіно та театрі, вона вирішила змінити сферу діяльності.

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя Дарини Федини, і чим вона планує займатися після виходу з театру.

Дарина Федина — що про неї відомо?

Дарина Федина народилася у Львові 15 серпня 2001 року, зараз їй 24 роки. У 2018 році вона закінчила гімназію Шептицьких у Львові та вирушила до Києва, де вступила до театрального університету імені Карпенка-Карого на факультет театрального мистецтва. У 2022 році вона його закінчила і повернулася до рідного Львова. Там акторка продовжила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка на акторському курсі Миколи Берези.

На першому курсі Дарину вмовили сходити на кастинг серіалу "Спіймати Кадаша". Вона успішно пройшла проби та отримала роль Мелашки. На той момент дівчині було 17 років і це був її перший акторський досвід, який виявився дуже успішним.

Дарина Федина в серіалі "Спіймати Кадаша"

У резюме актриси також ролі у короткометражці "Марія", робота у фільмах "Абітурієнт", "Нелоліта", "Дім за склом" та драмі "Перевізниця". Окрім зйомок у кіно Федина працювала у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса, а також у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові.

Дарина Федина з колегами з серіалу "Спіймати Кадаша"

Про особисте життя молодої актриси дуже мало інформації, оскільки вона тримає її в таємниці. Відомо, що раніше були чутки про роман Дарини з актором та автором ютуб-каналу "Загін кіноманів" Віталієм Гордієнком. У мережі є навіть кілька їхніх спільних фото.

Дарина Федина та Віталій Гордієнко

Однак у жовтні 2025 року Федина опублікувала в соцмережі фото з весілля, і нареченим виявився не Гордієнко. Подробиць про свого обранця актриса не розкрила, відомо лише те, що він є військовослужбовцем.

Дарина Федина та її чоловік-військовий

Вихід з професії

Нещодавно Дарина Федина оголосила про рішення взяти паузу чи завершити акторську кар’єру. При цьому сама вона не називає це гучними словами "вихід з професії". Акторка вже звільнилася з театру імені Марії Заньковецької, але планує завершити у ньому ще один проект.

Причиною такого рішення актриса називає бажання бути кориснішою для країни, для Сил оборони і взагалі хоче спробувати себе в іншій сфері діяльності, де вона зможе приносити більше користі.

При цьому Дарина прямо каже, що вихід із кіно не означає, що завтра вона буде на передовій. Актриса розглядає для себе варіанти роботи на армію в тилу. Її головний пріоритет – бути корисною для Сил оборони.

