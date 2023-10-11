Де зараз Омелько та Маруся зі "Спіймати Кайдаша": як виглядають актори у серіалі та в житті (фото)

Ірина Мак і Віктор Жданов продовжують зніматися та підтримують Україну під час повномасштабної війни

Український 12-серійний телесеріал "Спіймати Кайдаша" продюсерки Наталки Ворожбит відкрив глядачам акторів Ірину Мак і Віктора Жданова. Саме вони втілили на екрані Марусю та Омелька, праобразами яких стали герої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

"Телеграф" розповідає, чим займаються Ірина Мак і Віктор Жданов через три роки після успішного показу серіалу. В житті актори мають не такий вигляд, як на зйомках "Спіймати Кайдаша".

Роль сварливої Марусі Кайдашихи виконала 53-річна українська акторка театру та кіно Ірина Мак. Відома за роботами в серіалах і фільмах "Царівна", "Повернення Мухтара", "Владика Андрей", "Чемпіони з підворіття", "Казка про гроші", "Доктор Віра", "Номери", "Бідна Саша", "Носоріг". Крім того, більше 20 років Ірина Мак працює у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Популярність і впізнаваність актриси вийшла на новий рівень після участі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Під час повномасштабної російсько-української війни Ірина Мак продовжує акторську діяльність та бере участь в благодійних заходах на підтримку Україні. Цього року фільмографія акторки поповнилася воєнно-драматичним серіалом "Я – Надія", котрий знімалися у воєнних умовах. До слова, в ньому Ірина Мак грає разом із "Мотрею" — Антоніною Хижняк.

Ірина Мак в серіалі "Спіймати Кайдаша" та в житті (фото)

Ірина Мак в житті більш привітна, ніж її героїня

В соціальних мережах Ірина Мак нечасто ділиться світлинами, що стосуються професійної діяльності. Часом розповідала про дозвілля і показувала фанам світлини із сином – актором Макаром Тихомировим.

Ірина Мак з сином, актором Макаром Тихомировим

Образ Омелька Кайдаша втілював у серіалі Віктор Жданов, 55-річний український актор, який грає в кіно та театрі. В доробку зірки ролі в таких проєктах, як "Останній яничар", "На лінії життя", "Кіборги. Герої не вмирають", "Вулкан", "Я, ти, він, вона", "Чорний ворон", "Захар Беркут", "І будуть люди", "Сага", "Я працюю на цвинтарі", "Кріпосна. Жадана любов", "Мирний-21". Має звання "Заслужений артист України", двічі володар кінопремії "Золота дзиґа".

Віктор Жданов в серіалі "Спіймати Кайдаша" та в житті (фото)

Актор у серіалі та через три роки

За декілька днів до відкритого російського вторгнення Віктор Жданов повертався з гастролей з Луганщини до Херсона, де проживав. На щастя, встигнув виїхати в Київ. До слова, Жданов став переселенцем удруге, адже в 2014 році покинув Донецьк і пішов з тамошнього театру.

Віктор Жданов продовжує акторську діяльність, долучається до благодійності задля допомоги Україні. Нині він є актором Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Там же працюють ексдружина Жданова Олена Хохлаткіна (розійшлися під час війни) та дочка Оксана.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля наймолодшої зірки "Спіймати Кайдаша" Дарини Федини. Для акторки роль Мелашки стала дебютом на великому екрані.